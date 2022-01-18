Nevşehir'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden kar yağışı, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

