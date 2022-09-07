Nevşehir'de kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı.
Jandarmaya teslim olan D.A, işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ürgüp'te D.A, bir süredir kızını rahatsız ettiği ileri sürülen İbrahim A'ya (26), 5 Eylül'de Ayvalı köyü çıkışındaki otobüs durağında tabancayla ateş etmiş, yaralı halde kaçmaya çalışan genci bir evin bahçesinde yakalayarak bıçakla saldırmıştı. Sağlık ekipleri, İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirlemiş, D.A, suç aletleriyle jandarmaya teslim olmuştu.
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