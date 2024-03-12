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Nevşehir’de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

İHA İHA
12.03.2024 07:10
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Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı.

Nevşehir’de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Onur K., kullandığı 50 ACD 881 plakalı Ford Focus marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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