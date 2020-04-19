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Nevşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası verildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.04.2020 00:59 | Son Güncelleme

Nevşehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye para cezası verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 11 bin lirayı aşkın ceza verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, salgına yönelik tedbirler kapsamında "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

167 personelin katıldığı uygulamada, 635 iş yeri ve 396 araç kontrol edildi, 388 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, 20 yaş ve altında olup sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye toplam 10 bin 256 lira, 65 yaş üzerindeki bir kişiye de 789 lira para cezası kesildi.

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koronavirüs tedbirleri Nevşehir Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri

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