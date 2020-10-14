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Nevşehir’de KYK yurtlarında 11 kişinin karantina süreci devam ediyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 11 kişinin karantina uygulamam Kredi Kurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda devam ediyor.Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymadıkları tespit edilen kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda karantina altına alınmasının ardından Nevşehir’de bugüne kadar karantina kurallarına uymadıkları tespit edilen 67 kişi yurtlarda karantina altına alındı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 11 kişinin karantina uygulamam Kredi Kurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda devam ediyor.
Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymadıkları tespit edilen kişilerin Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda karantina altına alınmasının ardından Nevşehir’de bugüne kadar karantina kurallarına uymadıkları tespit edilen 67 kişi yurtlarda karantina altına alındı. Kredi Yurtlar Kurumunda karantina altına alınan 56 kişinin karantina sürecinin tamamlanmasının ardından yurtlardan çıkışları sağlanırken 11 kişinin ise yurtlarda karantina sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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