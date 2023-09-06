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Nevşehir’de okul servisleri denetlendi

06.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul servislerinde denetim yaptı.

Nevşehir’de okul servisleri denetlendi

2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesinde, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, servis araçlarının teknik donanımlarını ve araçlarda bulunması zorunlu ekipmanları kontrol edildi. Servis araçlarının otomatik kapı, emniyet kemeri, acil durum ekipmanları ve yangın söndürme cihazlarını inceleyen ekipler, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşımacılık izin belgelerini de kontrol ederek, eksiklikler konusunda sürücüleri uyardı.

Öğrencilerin okullarına güvenle seyahat edebilmeleri için tedbirlerin alındığı ve denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

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