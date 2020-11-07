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Nevşehir’de okullar dezenfekte edilmeye devam ediyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.11.2020 13:06 | Son Güncelleme

Nevşehir’de okullar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rutin olarak dezenfekte ediliyor.Nevşehir Belediyesi, korona virüs sürecinin başladığı Mart ayından bu yana halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasını azaltıcı önlemler alarak, tedbirleri elden bırakmıyor.

Nevşehir’de okullar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında rutin olarak dezenfekte ediliyor.
Nevşehir Belediyesi, korona virüs sürecinin başladığı Mart ayından bu yana halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasını azaltıcı önlemler alarak, tedbirleri elden bırakmıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekipleri, şehrin farklı noktalarında aktif bir şekilde yürüttüğü dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını okullarda da sürdürüyor. Özel kıyafetli ekipler okullarda sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo ve koridorlarda özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanıldı.

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