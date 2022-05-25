Nevşehir'de okullar "yaşayan duvarlar" projesiyle renklendiriliyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, okul duvarları, öğrencilerin resim yeteneklerini artırmak amacıyla "yaşayan duvarlar" projesi kapsamında renklendiriliyor.

4 Temmuz Ortaokulunda görsel sanatlar öğretmeni Aslıhan Yurtoğlu ile fırça ve paletle buluşturduğu öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina, Kemal Sunal, Adile Naşit, Neşet Ertaş ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimlerin resimlerini sınıf ve koridor duvarlarına çiziyor.

Yurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha temiz bir okul binası için kolları sıvadıklarını, başta ayakkabı izleri olmak üzere okul duvarlarındaki kötü görüntüleri ortadan kaldırmak amacıyla proje başlattıklarını ifade etti.

Hem okula görsel güzellik kazandırmak hem de öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp sanatla iç içe bir eğitim hayatı geçirmelerini istediklerini anlatan Yurtoğlu, "Sınıflara, koridorlara farklı dallarda ün kazanmış sanatçıları, tanınmış bilim adamlarımızı karikatürize ettik." dedi.

Yurtoğlu, il genelindeki farklı okullarda da öğretmen ve öğrencilerle benzer çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Projeye katılan öğrencilerden Sudenaz Soydemir de günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri eğitim yuvalarına kalıcı eser bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Duvarların daha önceki hali kötüydü, kendimizden izler bırakarak okulumuzu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu eserlerin korunacağını da düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Bünyamin Utku Ünal ise derste resim alanında öğrendiklerini kağıdın dışında bir alana uygulamanın keyifli olduğunu söyledi.

