YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA AA
22.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de traktör ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

A.Ö. idaresindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Saklı Bahçe mevkisinde, aynı yönde seyreden plakası alınamayan Y.E. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktöre bağlı römork devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.E. ile otomobildeki S.Ö. adlı kadın ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, römork ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’de aranması olan 25 şüpheli yakalandıKırklareli’de aranması olan 25 şüpheli yakalandı
Melikgazi’de Karne Şenliği başlıyorMelikgazi’de Karne Şenliği başlıyor
Köşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralıKöşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 22 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:48
Öğle
12:57
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Pazartesi

Can eczanesi
Avanos
Papatya eczanesi
Acigol
Gülsehir eczanesi
Gulsehir
Günes eczanesi
Hacibektas
Atan eczanesi
Urgup
Yavuz eczanesi
Merkez
Volkan eczanesi
Kozakli
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.