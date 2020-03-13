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Nevşehir’de tüm etkinlikler iptal edildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından, düzenlenecek olan tüm konser, tiyatro gibi kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra spor etkinliklerinin iptal edilerek, meslek kurslarına ara verildiği bildirildi.Konu ile ilgili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Nevşehir Belediye tarafından, düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ve spor etkinliklerine bir süre erteleme kararı aldıklarını belirterek, bu süre içerisinde KAPEM ve KAÇEM tarafından gerçekleştirilen eğitim kurslarına da ara verildiğini belirtti.Arı, “Hamdolsun, ciddi bir şey yok ama yine de bir tedbir almanın daha doğru olduğunu düşündük.

Nevşehir Belediyesi tarafından, düzenlenecek olan tüm konser, tiyatro gibi kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra spor etkinliklerinin iptal edilerek, meslek kurslarına ara verildiği bildirildi.
Konu ile ilgili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Nevşehir Belediye tarafından, düzenlenmesi planlanan tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ve spor etkinliklerine bir süre erteleme kararı aldıklarını belirterek, bu süre içerisinde KAPEM ve KAÇEM tarafından gerçekleştirilen eğitim kurslarına da ara verildiğini belirtti.
Arı, “Hamdolsun, ciddi bir şey yok ama yine de bir tedbir almanın daha doğru olduğunu düşündük. Biz yerde her türlü önlemi en titiz şekilde alıyoruz. Fakat yine de sizleri düşündüğümüz için belediye bünyesinde sizlere sunduğumuz tüm eğitim kurslarımızı, kültürel-sanatsal faaliyetlerimizi ve spor etkinliklerimizi bir süre erteleme kararı aldık.” dedi.

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