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Nevşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" panelle başladı

23.05.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" panelle başladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Türk Mutfağı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, panelin açılışında yaptığı konuşmada, yemek kültürünün toplumların milli kimliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Günümüzde gastronominin turizmin kalkınmasında köprü olduğunu dile getiren Becel, şöyle konuştu:

"Kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Dolayısıyla mutfak da kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Sahip olduğumuz zenginlikleri hem gelecek nesillere aktarmak hem de dünyaya tanıtmak bu çalışmaların temel fikriyatını oluşturuyor. Turizmi gastronomiden ayırmak mümkün değil. İçinde yemeğin olmadığı bir turizm faaliyeti eksik kalıyor. İnsanlar bir yeri ziyaret ettiklerinde ne yiyeceği, neyi deneyimleyeceği konusunu sosyal medyada araştırarak hazırlık yapıyor."

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de Anadolu lezzetlerinin çeşitlilik yönünden zengin olduğunu vurguladı.

Türk yemeklerinin, farklı medeniyetlerin ortaya koyduğu etkileşimin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı'nın saraylarında gelişen yeni tatlarla şekillenerek bugünkü halini aldığını belirten Aktekin, "Sahip olduğumuz bereketli coğrafyanın iklim çeşitliliğine verdiği zengin flora ve fauna Türk mutfağının yapısında belirleyici rol oynamaktadır. Engin bir kültürel birikimi günümüze taşıyan Türk mutfağında her malzeme değerlendirilmekte, hazırlanan yemeklerle süslenen masalar, ekolojik olarak da sürdürülebilir bir lezzet geleneğini gözler önüne sermektedir." dedi.

Program, NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın'ın moderatörlüğünde, panelistler Doç. Dr. Hakan Yılmaz, Doç. Dr. Ümit Sormaz, Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata'nın sunumlarıyla devam etti.

Panelin ardından katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla 25 Mayıs Çarşamba kent merkezindeki Nejdet Ersan Parkı'nda, 26 Mayıs Perşembe ise Uçhisar Kalesi önünde turist ve vatandaşlara yöresel lezzetler ikram edilecek.

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