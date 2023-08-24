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Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

24.08.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı KGYS kameralarına da yansıdı.

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Anka Turizm'e ait yolcu otobüsü, Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyü Kozaklı kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Yeter Ç'ye çarptı.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına da yansıdı.

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Nevşehir güvenlik kamerası

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