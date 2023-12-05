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Nevşehir'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

05.12.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Nevşehir'de yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağrı Dağı firmasına ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BHJ 218 plakalı yolcu otobüsü, H.İ.D, yönetimindeki 50 ADS 325 plakalı otomobille Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki üniversite kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü H.İ.D. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yolcu otobüsünün Ağrı'dan Antalya'ya gittiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

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