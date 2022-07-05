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Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi

05.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de zabıtanın dikkati dolandırıcılığı engelledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir kadın, zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki S.B'yi telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan zanlı, kimlik bilgilerinin terör örgütü üyelerince ele geçirildiği bahanesiyle kadından bankadaki parasını vereceği hesaba havale etmesini istedi.

S.B, hesabındaki 163 bin lirasını çekerek poşete koyup banka şubesinin önüne çıktı.

Elinde poşet dolusu parayla bekleyen kadının durumundan şüphelenen zabıta ekipleri, S.B'yi ikna ederek Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Durumun bildirilmesinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri de Zabıta Müdürlüğüne gelerek kadınla görüştü.

Dolandırıcıların verdiği hesap numarasına para yatırması engellenen S.B, polis ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Nevşehir

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