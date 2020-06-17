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Nevşehir’in gece görüntüsü hayran bıraktı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.06.2020 00:22 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından caddelerin gece görüntüsü kendisine hayran bıraktı.Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından caddelerin gece görüntüsü kartpostallık görüntüler verdi.

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından caddelerin gece görüntüsü kendisine hayran bıraktı.

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ardından caddelerin gece görüntüsü kartpostallık görüntüler verdi. Nevşehir’in gece görüntüsünün muhteşem gece görüntülerini gören vatandaşlar caddelerde ortaya çıkan güzellikleri cep telefonu kameralarıyla fotoğraflarken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da caddelerin son halini “Küçük dokunuşlar” notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Anadolu Eczanesi
Merkez
Sarlak Eczanesi
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Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
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Halıloglu Eczanesi
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