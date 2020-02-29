SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson tarihe geçti

New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson tarihe geçti

NBA HABERLERİ  | 29.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

Cleveland Cavaliers'ı 116-104 yendikleri maçta 24 sayı atan New Orleans Pelicans'ın genç yıldızı Zion Williamson, üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu.

New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, genç yıldızı Zion Williamson'ın tarihe geçtiği maçta Cleveland Cavaliers'ı 116-104 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans'ın 19 yaşındaki yıldızı Williamson, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers'ı 116-104 mağlup ettikleri mücadeleyi 24 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Williamson, NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu oldu.

Bu sezon 59. maçında 26. galibiyetini alan Batı Konferansı 9'uncusu Pelicans'ta Brandon Ingram 29, Jrue Holiday 22 sayı attı. Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan konuk takım Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 31, Kevin Porter Jr'ın 16, Darius Garland'ın 15 sayısı, sezonun 42. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 32 dakika 8 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Oklahoma City Thunder'ı 47 sayı farkla 133-86 yendiği karşılaşmada 6 sayı, 3 ribauntla oynadı. NBA'e 8 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 136-125

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 96-99

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 141-118

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 133-86

Miami Heat-Dallas Mavericks: 126-118

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 101-104

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 116-104

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 111-113

Utah Jazz-Washington Wizards: 129-119

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-103

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Zirve maçının kazananı BucksZirve maçının kazananı Bucks
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cleveland cavaliers new orleans pelicans Zion Williamson

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımızı 34'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımızı 34'e yükseldi

Fenerbahçe'den Comolli'ye flaş teklif

Fenerbahçe'den Comolli'ye flaş teklif

Milli futbolcu Bundesliga'da 2 gol attı

Milli futbolcu Bundesliga'da 2 gol attı

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması

Alex'ten şehitler için başsağlığı mesajı

Alex'ten şehitler için başsağlığı mesajı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti

Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Kobe Bryant'ın eşinden ilk açıklama

Kobe Bryant'ın eşinden ilk açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
New Orleans Pelicans'ta Zion Williamson tarihe geçti

Zion Williamson tarihe geçti

NBA'deki 'Türk derbisi'ni Cedi'nin takımı kazandı

NBA'deki 'Türk derbi'sini Cedi'nin takımı kazandı

NBA'de Doğu Konferansı'nın zirvesindeki maçı Bucks kazandı

Zirve maçının kazananı Bucks

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Bradley Beal 55 sayı attı)

Bradley Beal'in 55 sayısı yetmedi

Kobe Bryant'ın eşinden dava kararı

Kobe'nin eşinden flaş karar

Milwaukee Bucks, NBA'de play-offlara ulaşan en erken takım oldu

Bucks, NBA tarihine geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.