YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. New York Başkonsolosundan Giresunspor’a jest

New York Başkonsolosundan Giresunspor’a jest

08.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
New York Başkonsolosundan Giresunspor’a jest

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Giresunspor Hatıra Bileti alarak yeşil-beyazlı kulübe jest yaptı.Aynı zamanda Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı olan Giresunspor Asbaşkanı Savaş Şahin ve yönetim kurulu üyelerini New York’taki dernek ofisinde ziyaret eden Başkonsolos Reyhan Özgür görüş alışverişinde bulundu.Giresunspor Kulübü’nün ABD’deki yöneticileri önderliğinde başlattığı ‘Hatıra Bileti’ kampanyası hakkında da bilgi alan Başkonsolos Özgür, 28 adet bilet alarak katkıda bulundu.

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Giresunspor Hatıra Bileti alarak yeşil-beyazlı kulübe jest yaptı.
Aynı zamanda Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı olan Giresunspor Asbaşkanı Savaş Şahin ve yönetim kurulu üyelerini New York’taki dernek ofisinde ziyaret eden Başkonsolos Reyhan Özgür görüş alışverişinde bulundu.
Giresunspor Kulübü’nün ABD’deki yöneticileri önderliğinde başlattığı ‘Hatıra Bileti’ kampanyası hakkında da bilgi alan Başkonsolos Özgür, 28 adet bilet alarak katkıda bulundu. Giresunspor Asbaşkanı Savaş Şahin ve Denetleme Kurulu Üyesi Candemir Sarı, Başkonsolos Özgür’e teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

New York Başkonsolosundan Giresunspor’a jest

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Giresun Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:46
İkindi
15:32
Akşam
17:59
Yatsı
19:19

Giresun Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

İstikamet Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tolga Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Görele ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Görele ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Giresunspor'un file bekçisi Onurcan Piri'nin hayali Süper Lig

Giresunspor'un file bekçisi Onurcan Piri'nin hayali Süper Lig

Giresun'daki kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Giresun'daki kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Karadeniz sahil yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Karadeniz sahil yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ticaret borsalarında 409 bin tondan fazla fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 409 bin tondan fazla fındık işlem gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.