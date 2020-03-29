New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.
(AA)
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