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New York Valisi Andrew Cuomo: ABD Açık düzenlenecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.06.2020 08:25 | Son Güncelleme

New York Valisi Cuomo, teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ın 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde seyircisiz düzenleneceğini duyurdu.

New York Valisi Andrew Cuomo: ABD Açık düzenlenecek

New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından, teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Cuomo, "ABD Açık 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde New York Queens'te seyircisiz olarak düzenlenecek. ABD Tenis Federasyonu (USTA) oyuncuların ve çalışanların sağlığını korumak için olağanüstü bir şekilde çalışacak" ifadelerini kullandı.

Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle testlerin, ek temizliklerin, ek soyunma odalarının yapılacağını ve katılımcılar için güvenli ulaşım ile barınak imkanlarının sağlanacağını belirtti.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık düzenlenirken, Fransa Açık 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine ertelenmiş, Wimbledon ise salgın nedeniyle iptal edilmişti.

(AA)

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