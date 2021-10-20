Newcastle: Arap kıyafetleriyle maça gelmeyin

Newcastle United, Suudi Arabistan kökenli Yassir Al-Rumayyan tarafından satın alınmasının ardından birçok taraftar, Suudi Arabistan'da giyilen kıyafetlere benzer giyinerek stadyuma akın etti.

Newcastle Kulübü, taraftarlarından günlük yaşamlarında bu tür kıyafetler giyilmediğini belirterek maçlarda geleneksel Arap kıyafetleri veya Orta Doğu tarzı şapkalar giymekten kaçınmalarını rica etti.

Geçtiğimiz hafta Birçok taraftar St. James' Park'ta Suudi Arabistan ile özdeşleşen yöresel kıyafetleriyle objektiflere yansıdı.

BAŞKAN OLUMLU BULDU

Kulübün yeni sahiplerinin bu jesti olumlu ve iyi niyetli bulduklarını ve bu şekilde kutlamaya karar veren hayranların kıyafetlerinden hiçbir şekilde rahatsız olmadığı belirtildi.

Bununla birlikte, açıklamada "Bu tür giysilerin başkalarını rahatsız etme olasılığı var. Her zaman olduğu gibi kulübün tüm taraftarları kendi kültürlerinde veya dinlerinde benimsenmiş olanı giymesini öneririz." ifadelerine yer aldı.

