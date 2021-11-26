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Newcastle'ın ilk hedefi Barça'dan! 15 Milyon euro

26.11.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Newcastle United, Barcelona'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Newcastle'ın ilk hedefi Barça'dan! 15 Milyon euro
Ousmane Dembele

Ousmane Dembele

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona'nın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ousmane Dembele'ye, İngiliz ekibi Newcastle United'ın teklif yaptığı öne sürüldü.

İspanyol ekibinin halihazırdaki mali şartları dahilinde oyuncuya en cazip teklifi yaptığı ancak Dembele ve menajerinin Barça'nın teklifini yeterli bulmadığı belirtildi.

Mundo Deportivo'ya göre İngiliz Kulübünün, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fransız'a yılda 15 milyon euro maaş, 15 milyon euro imza parası ve menajerine de sağlam bir komisyon teklif ettiği ifade edildi.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Fransız oyuncuyu takımda tutmak istese de oyuncunun takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.

2017 yazında Barcelona, Dembele'yi Borussia Dortmund'dan yaklaşık 105 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Bu sezon Dembele, EURO 2020'de yaşadığı sakatlık nedeniyle İspanyol ekibi için sadece 2 maça çıktı.


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