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Newcastle United 0 - 1 Arsenal

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise sahasında Wolverhampton ile berabere kaldı.

Newcastle United 0 - 1 Arsenal

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Arsenal, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı golcüz sona eren mücadelede Arsenal'e galibiyeti getiren gol, 58. dakikada Gabonlu yıldız Pierre Emerick Aubameyang'dan geldi. Aubameyang, Premier Lig'deki 50. maçında 33. golünü attı ve Fernando Torres'in istatistiğini yakaladı.

Öte yandan geçen sezon 19 deplasman maçında sadece 1 kez kalesini gole kapatabilen Arsenal, bu sezon ilk maçında bunu başarmış oldu.

Arsenal'de yeni transferler David Luiz, Ceballos ve Pepe yedek kulübesinde maça başlarken, Ceballos 54. dakikada Willick'un yerine, Pepe ise 71. dakikada Nelson'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu skorla lige güzel bir başlangıç yapan Arsenal, 2. haftada evinde Burnley'yi konuk edecek. Newcastle United ise deplasmanda Norwich'e konuk olacak.

ÇAĞLARLI LEICESTER 1 PUANLA BAŞLADI

Premier Lig'in ilk haftasında Leicester City ile Wolverhampton, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ev sahibi Leicester City'de forma giyen Milli stoper Çağlar Söyüncü, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Çağlar, başarılı hamleleri ile iyi bir performans ortaya koydu.

Premier Lig'de bu sezon ilk kez kullanılan VAR sistemi, bu maçta da kendini gösterdi. Wolverhamton'da Dendoncker'in attığı gol, VAR'dan izlendi ve elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal Newcastle United Çağlar Söyüncü leicester city

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