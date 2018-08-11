Newcastle United 1 - 2 Tottenham (Maç özeti)

Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Tottenham, 2018 - 2019 sezonuna galibiyetle başladı. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.

Tottenham, 8. dakikada Jan Vertonghen'in golüyle 1-0 öne geçti. Vertonghen'in golünde gol çizgisi teknolojisi devreye girdi ve topun çizgiyi 9 mm geçtiği ortaya çıktı. Bu gole Newcastle'nin cevabı gecikmedi ve 11. dakikada Joselu attığı golle maça eşitlik getirdi: 1-1.

İlk 20 dakikasına üç gol sığan maçın 18. dakikasında Dele Alli Tottenham'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca Tottenham, yeni sezona galibiyetle başladı.

