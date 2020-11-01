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Newcastle United: 2 - Everton: 1 | Maç sonucu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.11.2020 18:55 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Everton, Newcastle United maçında yenilmekten kurtulamadı. Cenk Tosun'un dönüş maçında sahadan 2-1 yenik ayrılan Everton, liderliği ise Liverpool'a kaptırdı.

Newcastle United: 2 - Everton: 1 | Maç sonucu

Geçen sezon Crystal Palace'a kiralanan ve antrenmanda sakatlandıktan sonra yeşil sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, Everton maçına yedek kulübesinde başladı. Milli oyuncu, 69. dakikada Niels Nkounkou'nun yerine oyuna girdi. Cenk Tosun 244 gün sonra görev aldı.

Newcastle United ise sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 54. dakikasında Newcastle United penaltı kazandı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Gomes'in Wilson'a yaptığı harekete hakem tartışmalı bir şekilde penaltı kararı verdi. İki dakika sonra beyaz noktaya giden Wilson, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

  1. dakiikada Newcastle United 2-0'ı buldu. Organize gelişen atakta Fraser topu soldan ceza sahasına taşıyıp şutunu çekmek istedi. Mina'dan seken topu Callum Wilson, kale çizgisi üzerinden ağlarla buluşturdu.

90+1'de Dominic Calvert-Lewin'in teselli golü Everton'ın yenilgisini önleyemedi ve Newcastel United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Newcastle United bu galibiyetle puanını 11 yaptı. Üst üste 2. kez sahadan yenik ayrılan Everton ise 13 puanda kaldı ve liderliği ezeli rakibi Liverpool'a kaptırdı.

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