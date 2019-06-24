SPOR

Newcastle United, Rafael Benitez ayrılığını açıkladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

Newcastle United, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Rafael Benitez ile yeni anlaşma yapılmayacağını açıkladı.

Newcastle United, Rafael Benitez ayrılığını açıkladı!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United, takımı 3 yıldır çalıştıran İspanyol menajer Rafael Benitez'in görevine devam etmeyeceğini duyurdu. Newcastle'dan yapılan açıklamada, "30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Rafael Benitez'in ayrılacağını hayal kırıklığı içerisinde açıklıyoruz" denildi.

Benitez ile birlikte yardımcıları Paco de Miguel Moreno, Antonio Gomez Perez ve Mikel Antia'nın da kulüple olan ilişkilerinin sona erdirileceği bildirildi. Benitez ve ekibine teşekkürün iletildiği mesajda, taraftarlara da yeni menajer konusunda en kısa sürede açıklama yapılacağı bildirildi

İngiliz basını adı Chelsea ile anılan Benitez'e Çin'den yüklü teklif geldiğini yazmıştı. İngiliz devlet televizyonu BBC, Çin Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'ın, Benitez'e yıllık 12 milyon Pound'luk bir teklif yaptığını duyurmuştu.

Newcastle United'ın başına Championship'teyken 2016'da geçen ve takımı Premier Lig'e çıkaran Benitez, sonraki sezonlarda ekibinin ligi 10. ve 13. sırada tamamlamasını sağlamıştı.

PARTNER Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler
Petr Cech Chelsea'ye döndüPetr Cech Chelsea'ye döndü
Fenerbahçe'de ayrılık! Premier Lig yolcusuFenerbahçe'de ayrılık! Premier Lig yolcusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig rafael benitez Newcastle United

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber

F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Maça çıkmadan kupa kazandı, futbolu bıraktı!

Maça çıkmadan kupa kazandı, futbolu bıraktı!

Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Newcastle United, Rafael Benitez ayrılığını açıkladı!

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı

Petr Cech Chelsea'ye döndü

Petr Cech Chelsea'ye döndü

Tottenham'dan Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye teklif

Fenerbahçe'de ayrılık! Premier Lig yolcusu

Zinchenko 2024'e kadar Manchester City'de

Zinchenko 2024'e kadar City'de

Manchester City'de Pep Guardiola'nın transferde ilk hedefi Koulibaly

Guardiola'nın ilk hedefi belli oldu

Manchester United, Aaron Wan-Bissaka transferini bitirdi

ManU o transferi bitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.