Newcastle United, Rafael Benitez ayrılığını açıkladı!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United, takımı 3 yıldır çalıştıran İspanyol menajer Rafael Benitez'in görevine devam etmeyeceğini duyurdu. Newcastle'dan yapılan açıklamada, "30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Rafael Benitez'in ayrılacağını hayal kırıklığı içerisinde açıklıyoruz" denildi.

Benitez ile birlikte yardımcıları Paco de Miguel Moreno, Antonio Gomez Perez ve Mikel Antia'nın da kulüple olan ilişkilerinin sona erdirileceği bildirildi. Benitez ve ekibine teşekkürün iletildiği mesajda, taraftarlara da yeni menajer konusunda en kısa sürede açıklama yapılacağı bildirildi

İngiliz basını adı Chelsea ile anılan Benitez'e Çin'den yüklü teklif geldiğini yazmıştı. İngiliz devlet televizyonu BBC, Çin Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'ın, Benitez'e yıllık 12 milyon Pound'luk bir teklif yaptığını duyurmuştu.

Newcastle United'ın başına Championship'teyken 2016'da geçen ve takımı Premier Lig'e çıkaran Benitez, sonraki sezonlarda ekibinin ligi 10. ve 13. sırada tamamlamasını sağlamıştı.

