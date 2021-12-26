Newcastle United yeni kalecisini Real Madrid'den buldu! Andriy Lunin...

Premier Lig'de kötü günler geçiren Newcastle United dört gözle transfer dönemini bekliyor.

Suudi Arabistanlılar tarafından satın alındıktan sonra birçok yıldızı transfer listesine alan İngiliz ekibi ligde tehlikeli bir süreçten geçiyor. 18 maçta yalnızca 10 puan toplayabilen takım ligde 19. sırada yer alıyor.

HEDEF ANDRIY LUNIN

El Nacional gazetesinin haberine göre Newcastle United, kaleci takviyesini Real Madrid'den yapmak istiyor. İngiliz ekibinin hedefinde ise İspanyol devinin Ukraynalı genç file bekçisi Andriy Lunin var.

Carlo Ancelotti, Lunin'den memnun olsa da genç oyuncu Thibaut Courtois'in vazgeçilmez konumu nedeniyle yeterince süre alamıyor. Daha fazla oynamak isteyen Lunin bir başka takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

Geçen sezon yalnızca 1 maçta forma giyen 22 yaşındaki Lunin bu sezon şu ana kadar Real Madrid forması giyemedi.

ANDRIY LUNIN KİMDİR?

22 yaşındaki Ukraynalı file bekçisi Kharkiv'de doğdu. Futbola Metalist Kharkiv altyapısında başlayan Lunin daha sonra Dnipro'ya transfer oldu. 17 yaşındayken Dnipro'nun kalesini koruyan Lunin'in sonraki durağı Zorya Luhansk olurken bir yıllık maceranın ardından Real Madrid'in yolunu tuttu.

Real Madrid, 8.5 milyon euro ödediği Lunin'i Leganes, Valladolid ve Oviedo'ya kiraladı. Oyuncu iki sezondur Real Madrid'de Courtois'nın yedeği konumunda.

Lunin bugüne kadar Ukrayna formasını da 6 kez giydi.

