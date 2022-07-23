Neydi ne oldu! Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın son haline inanamayacaksınız!

Bir dönem Türk televizyonlarına damga vuran çocuk dizisi Bez Bebek'te canlandırdığı Pompi karakteriyle herkes tarafından tanınan Elif Ceren Balıkçı, Instagram pozlarıyla olay yarattı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen güzel oyuncu değişimiyle herkesin ağzını açık bıraktı.

BEZ BEBEK'İN POMPİ'SİNİN SON HALİ OLAY YARATTI

Bir dönemin popüler çocuk oyuncuları arasında yer alan Elif Ceren Balıkçı'yı şimdilerde görenler tanıyamıyor.

2010 yılında Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Pompi karakteriyle hafızalarımıza kazınan Elif Ceren Balıkçı değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Yıllar içinde bambaşka biri haline dönüşen Balıkçı'nın muhteşem güzelliğini görenler gözlerine inanamadı.

İşte Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali;



Elif Ceren Balıkçı 9 Nisan 1999'da Avusturya'da doğmuştur.

Güzel oyuncu ilk olarak Kayıp Prenses dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına girmiştir.

Elif Ceren Balıkçı, Sonsuz Bir Aşk, Bez Bebek, Merhamet, Karışık Kaset, Bana Artık Hicran De, Göç Zamanı, Öğretmen, Madalyon, Kırgın Çiçekler ve Zil Çalınca gibi pek çok dizi projesinde yer alarak Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri haline geldi.



