Neye uğradıklarını şaşırdılar! Fenerbahçe Beko EuroLeague'de İsrail ekibini dağıttı

EuroLeague’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya’nın Münih kentinde oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv’i 84-75 mağlup ederek sezonun 5’inci galibiyetini elde etti. Mücadelede tribünlerde Filistin’e destek ve İsrail’e tepki mesajları dikkat çekti.

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Fenerbahçe Beko EuroLeague'de İsrail ekibini dağıttı
Berker İşleyen

EuroLeague’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd Tel Aviv ile Almanya’nın Münih kentinde bulunan SAP Garden’da karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 84-75 mağlup ederek turnuvadaki 5’inci galibiyetini hanesine yazdırdı.

KAZANAN TARAF FENERBAHÇE BEKO

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Fenerbahçe Beko EuroLeague de İsrail ekibini dağıttı 1

Maça etkili başlayan temsilcimiz, özellikle içi yarıda ortaya koyduğu organize hücumlarla farkı korumayı başardı. Savunmada disiplinli bir performans sergileyen Fenerbahçe, kritik anlarda bulduğu sayılarla mücadeleyi 84-75 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko sezondaki beşinci galibiyetini alırken, Maccabi Tel Aviv sekizinci yenilgisini yaşadı.

TRİBÜNLERDE FİLİSTİN MESAJLARI

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Fenerbahçe Beko EuroLeague de İsrail ekibini dağıttı 2

Münih’te oynanan karşılaşmada tribünlerde dikkat çekici anlar yaşandı. Fenerbahçe taraftarları, maç öncesi ve sırasında Filistin’e destek, İsrail’e tepki içeren pankartlar açtı. Bazı taraftarlar Filistin formasıyla tribünde yer alırken, salonun birçok noktasında Türk bayrakları dalgalandı.

ALMANYA’DA TÜRK RÜZGÂRI

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Fenerbahçe Beko EuroLeague de İsrail ekibini dağıttı 3

Karşılaşma boyunca Fenerbahçe taraftarlarının desteği dikkat çekti. Almanya’daki Türk taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına büyük moral verdi. Mücadele sonunda sarı-lacivertli ekip sahadan galibiyetle ayrılırken, tribünlerde büyük coşku yaşandı.

