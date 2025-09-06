SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Neymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu. 2015 yılında oynanan Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor maçında yaşanan Hikmet Karaman-Kweuke penaltı kavgasını paylaşan Neymar bu olayı yeniden gündeme getirdi.

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu
Emre Şen

Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Instagram hesabından Hikmet Karaman'ın unutulmaz olayını paylaştı.

2015 YILINDA PENALTI KAVGASI YAŞANMIŞTI

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu 1

2015 yılında oynanan Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında deplasman ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Hikmet Karaman, kazanılan penaltı vuruşunda Kweuke ile tartışma yaşamıştı. Topun başına geçen Kweuke'nin penaltıyı atmasına teknik direktör Hikmet Karaman karşı çıkmış, ancak Kamerunlu oyuncu ısrarla topu alıp golünü atmıştı. Skoru eşitleyen Kweuke, kısa süre sonra galibiyet golünü de kaydederek büyük bir sevinç yaşamış ve gözyaşları içinde tribünlere koşmuştu.

NEYMAR PAYLAŞTI, MİLYONLARA ULAŞTI

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu 2

Instagram'da 231 milyon takipçisi bulunan Neymar'ın yaptığı Hikmet Karaman paylaşımı global kitleye ulaştı. Neymar paylaştığı videoyu profiline sabitleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RAMS Park’taki olaylı görüntüler sonrası flaş açıklama: Galatasaray karaborsaya savaş açtı!RAMS Park’taki olaylı görüntüler sonrası flaş açıklama: Galatasaray karaborsaya savaş açtı!
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesiTrabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi
Anahtar Kelimeler:
Neymar Instagram Hikmet Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

RAMS Park’a kaçak giriş skandalı! G.Saray’dan olay açıklama

RAMS Park’a kaçak giriş skandalı! G.Saray’dan olay açıklama

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.