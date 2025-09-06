Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Instagram hesabından Hikmet Karaman'ın unutulmaz olayını paylaştı.

2015 YILINDA PENALTI KAVGASI YAŞANMIŞTI

2015 yılında oynanan Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında deplasman ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Hikmet Karaman, kazanılan penaltı vuruşunda Kweuke ile tartışma yaşamıştı. Topun başına geçen Kweuke'nin penaltıyı atmasına teknik direktör Hikmet Karaman karşı çıkmış, ancak Kamerunlu oyuncu ısrarla topu alıp golünü atmıştı. Skoru eşitleyen Kweuke, kısa süre sonra galibiyet golünü de kaydederek büyük bir sevinç yaşamış ve gözyaşları içinde tribünlere koşmuştu.

NEYMAR PAYLAŞTI, MİLYONLARA ULAŞTI

Instagram'da 231 milyon takipçisi bulunan Neymar'ın yaptığı Hikmet Karaman paylaşımı global kitleye ulaştı. Neymar paylaştığı videoyu profiline sabitleyerek dikkatleri üzerine çekti.