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Neymar'a Barcelona izni çıktı!

FRANSA HABERLERİ  | 07.07.2020 22:01 | Son Güncelleme

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, eski takımı Barcelona'ya dönmek isterken kulübü ile bir anlaşma sağladı. Buna göre PSG, oyuncunun Şampiyonlar Ligi maçlarında oynadıktan sonra Barcelona'ya gidişine engel olmayacak.

Neymar'a Barcelona izni çıktı!

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, eski kulübü Barcelona'ya dönmeye çok yakın. AS'ın haberine göre PSG ile Neymar arasında bir iyi niyet anlaşması sağlandı ve bu doğrultuda Fransız ekibi, yıldızının eski takımı Barcelona'ya dönüşüne engel olmayacak.

Fransız devi, olası anlaşmaya tek şart koymuş durumda. O da Neymar'ın Ağustos ayında gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi maçlarında kadroda yer alması... Bu sürecin sonrasında takımdan ayrılmasına izin veriliyor.

Transferin maddi boyutunda ise Barcelona ile PSG arasında henüz bir anlaşma sağlanmış değil. PSG, oyuncunun gidişine izin vermek adına 170 milyon Euro'luk bir bonservis belirlemiş durumda. Barcelona, henüz bu seviyelerde bir öneride bulunamazken Dembele ve Griezmann'ın da takas ile bu anlaşmada yer alabilecekleri belirtiliyor. Barcelona'nın Griezmann'ın satışından elde edeceği gelirin de olası transferde kullanılması muhtemel.

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