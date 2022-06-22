SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Neymar'a cesur teklif! Kabul edecek mi? Alica Schmidt gözünü kararttı...

Neymar'a cesur teklif! Kabul edecek mi? Alica Schmidt gözünü kararttı...

22.06.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alica Schmidt'in Neymar'a yaptığı teklif sosyal medyada gündem olmuş durumda. Alman sporcu Alica Schmidt, Instagram hesabından Neymar'a ilginç bir teklifte bulundu. Brezilyalı yıldız henüz bu teklife cevap vermezken olay kısa süre içinde binlerce kişiye yayıldı.

Neymar'a cesur teklif! Kabul edecek mi? Alica Schmidt gözünü kararttı...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Neymar bu kez attığı gollerle değil, kendisine yapılan ilginç teklifle gündeme geldi. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya fenomeni hem de sporcu olan Alica Schmidt tarafından düelloya davet edildi. Ünlü sporcunun sosyal medya hesabından samimi bir poz ile Brezilyalı futbolcuya "Yarışalım mı?" demesi dünya basınında gündem oldu.

ALICA SCHMIDT'TEN NEYMAR'A CESUR TEKLİF

Screenshot_1

Alman sporcu atletizmin yanı sıra, modellik mesleği ile de uğraşıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Alica Schmidt'in paylaşımları çokça beğeni topluyor.

Sporcu kimliğinin ön planda kalmasını isteyen Schmidt, "Model mi yoksa atlet mi olmak istersin?" sorusuna "Sadece bir sporcu olarak algılanmak, gençlere ilham olmak ve onlara güzel sporum hakkında bir fikir vermek istiyorum." cevabını verdi.

Neymar'ı düelloya davet ettiği post sonrası yıldız atletin bu cevabı da en çok konuşulan konulardan biri oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki üstüne tepki! Parçası 16 bin TL...Tepki üstüne tepki! Parçası 16 bin TL...
Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!Arda Güler’i Fenerbahçe’ye istemedi!
Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!
Anahtar Kelimeler:
Alica Schmidt Neymar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Balotelli için resmi açıklama! G.Saray...

Balotelli için resmi açıklama! G.Saray...

Torrent çılgına döndü "Bana saygısızlık yaptınız!"

Torrent çılgına döndü "Bana saygısızlık yaptınız!"

Dursun Özbek resmen açıkladı! Transfer...

Dursun Özbek resmen açıkladı! Transfer...

Jorge Jesus şaştı kaldı!

Jorge Jesus şaştı kaldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.