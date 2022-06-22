Neymar'a cesur teklif! Kabul edecek mi? Alica Schmidt gözünü kararttı...

Neymar bu kez attığı gollerle değil, kendisine yapılan ilginç teklifle gündeme geldi. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya fenomeni hem de sporcu olan Alica Schmidt tarafından düelloya davet edildi. Ünlü sporcunun sosyal medya hesabından samimi bir poz ile Brezilyalı futbolcuya "Yarışalım mı?" demesi dünya basınında gündem oldu.

ALICA SCHMIDT'TEN NEYMAR'A CESUR TEKLİF

Alman sporcu atletizmin yanı sıra, modellik mesleği ile de uğraşıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Alica Schmidt'in paylaşımları çokça beğeni topluyor.

Sporcu kimliğinin ön planda kalmasını isteyen Schmidt, "Model mi yoksa atlet mi olmak istersin?" sorusuna "Sadece bir sporcu olarak algılanmak, gençlere ilham olmak ve onlara güzel sporum hakkında bir fikir vermek istiyorum." cevabını verdi.

Neymar'ı düelloya davet ettiği post sonrası yıldız atletin bu cevabı da en çok konuşulan konulardan biri oldu.



