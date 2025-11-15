SPOR

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Fenerbahçe ile adı sık sık anılan Neymar konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini ve transfer gündeminin yeniden hareketlendiğini açıkladı.

Emre Şen

Brezilya ekibi Santos’ta forma giyen ve sözleşmesi yıl başında sona erecek olan Neymar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini belirterek transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

SANTOS’A GERİ DÖNMÜŞTÜ

Santos altyapısından yetişen Neymar, 2013-2014 sezonu başında 88 milyon Euro bedelle Barcelona’ya transfer olarak Avrupa sahnesine adım atmıştı. Ardından 2017-2018 sezonu başında Paris Saint Germain, Brezilyalı yıldız için 222 milyon Euro bonservis ödedi. 2023-2024 sezonuna girilirken ise 90 milyon Euro karşılığında Al Hilal’e imza atan Neymar, son olarak futbola başladığı takım olan Santos’a geri döndü.

ROMANO CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, canlı yayında Neymar’la ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Romano, “Neymar ara transfer döneminde serbest bir oyuncu olarak Santos’tan ayrılabilir. Bu nedenle bazı kulüpler, durumunu öğrenmek için görüşmelere başladı.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE ADI GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Neymar’ı gündemine almış ve yıldız oyuncu bir süre sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer almıştı. Dış basında da Brezilyalı futbolcunun adı sık sık Fenerbahçe ile anılarak olası transfer iddiaları güçlendirilmişti.

