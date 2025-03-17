Neymar’dan Alex de Souza paylaşımı! Fenerbahçe için mi bir araya geldiler? Flaş gelişme

Kariyerine futbola adım attığı ilk kulüp olan Santos'ta devam eden Neymar, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza ile fotoğrafını paylaştı.

İDOL

33 yaşındaki Brezilyalı süperstar, Instagram hikayesinde Alex de Souza ile fotoğrafını "İdol" yazarak paylaştı. Alex de Souza, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam eden Brezilyalı efsane, 2024-25 sezonunda Onvo Antalyaspor'u çalıştırdı. 47 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibiyle 21 maça çıktı ve 1.43 puan ortalaması tutturmuştu.

FENERBAHÇE İÇİN Mİ?

Alex De Souza ve Neymar ikilisinin bir araya gelmesinin sebebi Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex De Souza'nın yıldız oyuncuyu ikna etmesi ve Fenerbahçe'yi anlattığı öne sürüldü. Neymar, yaşadığı sakatlık nedeniyle Corinthias maçında da forma giyememişti. Santos forması ile bu sezon 9 maça çıkan Neymar, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi.