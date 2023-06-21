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Neymar'dan bir garip özür! Hamile eşini aldattığını kabul etti, Instagram'dan paylaştı...

21.06.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Neymar, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun sonuna doğru yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Gündeme gelen haberlerin ardından Neymar, hamile olan kız arkadaşını aldattığını kabul etti ve Instagram'dan özür diledi. İşte detaylar...

Neymar'dan bir garip özür! Hamile eşini aldattığını kabul etti, Instagram'dan paylaştı...

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de top koşturan ve takım kaptanları arasında yer alan Neymar, yine ilginç bir olayla futbol gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun son bölümünde sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Neymar'ın hamile olan sevgilisini aldattığı ve durumu kız arkadaşının öğrendiği öne sürülmüştü.

Gündeme gelen iddialar sonrasında Neymar, sevgilisini aldattığını açıkladı ve özür diledi.

"BUNU ALENEN YAPMAK İSTİYORUM"

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Instagram'dan bir paylaşım yapan Brezilyalı yıldız, "Bru, bunu ikimiz ve ailemiz için yapıyorum. Sana bizim hayatımızda ihtiyacım var. Tüm bunlara ne kadar maruz kaldığını, bunlardan dolayı ne kadar acı çektiğini ve yanımda olmayı ne kadar istediğini gördüm. Ben senin yanındayım. Bir hata yaptım. Saha ve saha dışında hatalar yaptığımı her gün söyleyebilirim. Ancak özel hayatımdaki hatalarımı evde, ailem ve arkadaşlarımla baş başa kaldığımda çözerim... Yaşananlar, hayatımdaki en özel insanlardan birine ulaştı. Yanımda görmeyi hayal ettiğim kadın, çocuğumun annesi ve onun ailesine ulaştı. Hatalarım ve gereksiz sözler için zaten özür diledim ancak bunu alenen de yapmak zorunda hissediyorum. Özel bir mesele aleni hale geldiyse özür de aleni olmalıdır. Kendimi sensiz hayal edemiyorum. Birlikte olacak mıyız bilmiyorum ama bugün denemek istediğimden sen eminsin. Bebeğimize olan sevgimiz kazanacak ve bizi sevgimiz güçlendirecek. Her zaman biz, seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın paylaşımı sonrasında kız arkadaşı Bruna Biancardi'den herhangi bir yanıt ya da açıklama gelmedi.


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