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Neymar’dan hakeme şok sözler! ‘K...ma Fransızca konuş’

FRANSA HABERLERİ  | 03.02.2020 22:05 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar ile Montpellier maçının hakemi Jerome Brisard arasında yaşananlar futbol kamuoyunda damga vurdu. Brezilyalı futbolcuyu maç içinde akrobatik hareketlerle çalım attığı için uyaran hakem Brisard, maç bitiminde soyunma odasına giden Neymar'ın hışmına uğradı.

Neymar’dan hakeme şok sözler! ‘K...ma Fransızca konuş’

Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz akşam oynanan Paris Saint Germain-Montpellier karşılaşmasının ardından Neymar ve hakem Jerome Brisard arasında yaşananlar gündeme oturdu.

27 yaşındaki futbolcu bir pozisyonda rakibini “gökkuşağı” çalımı ile geçmek isterken bu hareketin ardından hakem Jerome Brisard tarafından uyarılınca şaşkına döndü. Neymar hakemin kendisini uyarmasına itiraz ederken sinirlerine hakim olamayınca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Brezilyalı futbolcu ile hakem arasındaki tansiyon soyunma odası tünelinde de sona ermedi. Maç bitiminde hakemin yanına giden Brezilyalı futbolcu, “Futbol oynuyorum ve bana sarı kart gösteriyorsun” ifadelerini kullandı.

Ancak Neymar’ın Portekizce konuşmasına takılan hakem “Fransızca konuş” diyince Brezilyalı futbolcu, “Fransızcayı k...ma konuş” karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jerome Brisard neymar paris saint germain Fransa Ligue 1 psg

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