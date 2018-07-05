Neymar Dünya Kupası'nda 4 maçta 14 dakika yerden kalkamadı!

2018 Dünya Kupası'nda oyunun daha iyi yönetilmesini sağlamak için FIFA, turnuva başından beri çok başarılı bir iş çıkarıyor. Özellikle bu Dünya Kupası'nda ilk defa kullanılan VAR sistemi ile birlikte hakem kararlarının çok daha doğru olduğunu söyleyebiliriz.Bu uygulamalar sayesinde daha adil bir oyun yönetilse de, bu Dünya Kupası oyuncuların kendine yere atmalarının ve sahtekarlıklarının devam ettiği bir turnuva oldu. Hatta, bu turnuvada bu tarz hareketlerin daha çok olduğunu düşünen bile var.

Bu görüşte olan isimlerin başında Manchester United'ın başarılı teknik direktörü Jose Mourinho geliyor. Mourinho, RT televizyon kanalında değerlendirdiği Kolombiya-İngiltere karşılaşması için oyuncuların maçı tiyatroya çevirdiğini söylemişti. Mourinho bu sözlerine ek olarak, "Sadece İngiltere ve Kolombiya hakkında konuşmuyorum, hemen hemen turnuvadaki her takım böyle. İnsanlar bu konuda hep Neymar'dan bahsediyor, tek yapan Neymar olsa sevinirdim ama ne yazık ki bunu yapan tek kişi o değil. Her takım da çok fazla kendini yere atan, numara yapan, hakeme baskı yapan oyuncu var. Bu da benim için maçların kalitesini düşürüyor. Sadece bu maç için konuşmuyorum, genel olara koyuncuların bu tutumu hakemler için maçları zorlaştırıyor, VAR olmasına rağmen maçlar problemli geçiyor.