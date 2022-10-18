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Neymar, hakim karşısına çıktı! 5 yıl hapis ve 10 milyon Euro para cezası...

18.10.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer olan Neymar'ın dolandırıcılık iddiasıyla başı dertte. 5 yıllık hapis cezası istenen yıldız oyuncu bugün hakim karşısına çıktı. Kendisine yapılan tüm suçlamaları reddeden Neymar, Barcelona'ya transfer olarak kalbinin sesini dinlediğini ifade etti.

Neymar, hakim karşısına çıktı! 5 yıl hapis ve 10 milyon Euro para cezası...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Neymar, 2013 yılında Barcelona’ya transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla yargılandığı davada hakim karşına çıktı. Brezilyalı futbolcu Neymar, 2013 yılında Brezilya’nın Santos Kulübü’nden, İspanya’nın Barcelona Kulübü’ne transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı suçlamalarıyla ilgili yargılandığı davada ifade verdi.

5 YIL HAPİS, 10 MİLYON EURO CEZA

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Neymar’ın 2009’da transfer haklarının yüzde 40’ını satın alan ve futbolcunun Barcelona’ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu’nun açtığı davada Neymar, babası Neymar da Silva Santos ve annesi Nadine Golcalves ile eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ile Josep Maria Bartomeu, Santos’un eski yöneticilerinden Odilio Rodrigues davalı olarak yargılanıyor. Bu davada Neymar'a 5 yıl hapis ve 10 milyon Euro para cezası isteniyor.

"KALBİM BENİ BARCELONA’YA GÖTÜRDÜ"

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Barselona’da görülen davanın ikinci gününde sanıp koltuğunda oturan Neymar, ifadesinde, "Real Madrid’e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona’ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti. Ben sadece onun bana söylediğine imza attım" dedi.

"NEYMAR, BARCELONA’YA GİTMEK İSTİYORDU"

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Mahkemeye şahit olarak video konferansla katılan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise, "Aşağı yukarı 10 yıl önce Neymar ile ilgilendik ama bunu Real Madrid sportif direktöründen biliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir müzakereye girmedim. Futbolcular istedikleri yere gider ve Neymar, Barcelona’ya gitmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

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