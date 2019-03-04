Neymar: Her futbolcu Real Madrid'de oynamak ister ama PSG'de mutluyum

MYNET.COM | PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın adı, uzun süredir Real Madrid ile anılıyordu. Yıldız isim, çıkan dedikodulara son noktayı koydu.
Real Madrid'de her futbolcunun oynamak isteyeceğini ancak PSG'de mutlu olduğunu belirten Neymar, "Real Madrid, dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve her futbolcu orada oynamak ister ama ben şu an Paris'teyim ve burada çok mutluyum. Burada kendimi iyi hissediyorum ama gelecekte ne olacağını bilemeyiz" dedi.
Barcelona'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren Brezilyalı süper yıldız, "Barcelona'da oynamak benim çocukluk hayalimdi ve bunu gerçekleştirdim. Bu açıdan kendimi başarılı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Sakatlığı nedeniyle 5 haftadır sahalardan uzak kalan Neymar, bu sezon PSG formasıyla 23 maça çıktı ve 20 gol atıp, 11 asist yaptı.
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