Neymar için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray resmen devre girdi... Brezilyalı yıldız sıcak bakıyor

El Nacional'de yer alan habere göre, Barcelona'nın henüz resmi girişimde bulunmadığı Neymar için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda Osimhen'in ayrılığının ardından Neymar'ı kadrosuna katarak büyük ses getirmeyi planladığı iddia edildi.

TAKIMIN LİDERİ OLACAK

Galatasaray'ın sunduğu projede Brezilyalı oyuncu Neymar'ı takımın lideri yapacağı ve yıldız futbolcu için ekonomik anlamda da tüm sınırları zorlayacağı vurgulandı. Haberde Neymar için Barcelona'nın şu anda hayalden öteye gidemediği ancak Galatasaray seçeneğinin oldukça gerçek olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Neymar için resmi girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

NEYMAR İÇİN CAZİP

Galatasaray forması altında tartışmasız takımın lideri olacak olması ve 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak adına forma garantisinin bulunması Neymar için cazip bir seçenek olarak gösteriliyor. Neymar bu sezon Santos formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.