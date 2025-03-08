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  4. Neymar için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray resmen devre girdi... Brezilyalı yıldız sıcak bakıyor

Neymar için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray resmen devre girdi... Brezilyalı yıldız sıcak bakıyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 16:33
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Brezilya'da Santos forması giyen Neymar'ın geleceği merak konusu oldu. Brezilya basınından Galatasaray iddiası geldi.Neymar, Santos ile geçireceği sezonun ardından kariyerinin en parlak dönemini yaşadığı Barcelona'ya geri dönmek istiyor. 2013-2017 yılları arasında Katalan deviyle büyük başarılara imza atan Neymar'ın sakatlık geçmişi, yüksek maaş beklentisi ve kulübün gençleşme politikası bu dönüşün önündeki engeller olarak gösteriliyor.

Neymar için flaş transfer gelişmesi! Galatasaray resmen devre girdi... Brezilyalı yıldız sıcak bakıyor

El Nacional'de yer alan habere göre, Barcelona'nın henüz resmi girişimde bulunmadığı Neymar için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda Osimhen'in ayrılığının ardından Neymar'ı kadrosuna katarak büyük ses getirmeyi planladığı iddia edildi.

TAKIMIN LİDERİ OLACAK

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Galatasaray'ın sunduğu projede Brezilyalı oyuncu Neymar'ı takımın lideri yapacağı ve yıldız futbolcu için ekonomik anlamda da tüm sınırları zorlayacağı vurgulandı. Haberde Neymar için Barcelona'nın şu anda hayalden öteye gidemediği ancak Galatasaray seçeneğinin oldukça gerçek olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Neymar için resmi girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

NEYMAR İÇİN CAZİP

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Galatasaray forması altında tartışmasız takımın lideri olacak olması ve 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak adına forma garantisinin bulunması Neymar için cazip bir seçenek olarak gösteriliyor. Neymar bu sezon Santos formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Neymar galatasaray
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