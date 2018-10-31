SPOR

Neymar'ın 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia edildi

FRANSA HABERLERİ  | 31.10.2018 20:52 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın 2013'te Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçle ilgili yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia edildi.

Neymar'ın 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia edildi

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar hakkında İspanyol basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Ülkede çıkan haberlerde 26 yaşındaki yıldız futbolcunun 2013'te Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçle ilgili yolsuzluk suçlamalarından ötürü 6 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

İspanyol basını, mahkemenin Neymar ile ilgili dosyayı Kriminal Daire'ye gönderdiğini ve bunun da dava açısından ciddi bir dönüm noktası olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz yıl söz konusu suçlamalarla ilgili yargılanmasına karar verilen Neymar, şu ana kadar hakim karşısına çıkmadı.

Söz konusu iddialarla ilgili yıldız futbolcu ve Barça'nın başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında Ocak 2014'te soruşturma başlatılmıştı.

(Fanatik)

Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!
Dünya bu transferi konuşacak!Dünya bu transferi konuşacak!
PSG 5 - 0 Amiens PSG 5 - 0 Amiens
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neymar psg barcelona

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Jose Mourinho'nun transfer listesinde Ozan Kabak'ın olduğu iddia edildi

Jose Mourinho'nun transfer listesinde Ozan Kabak'ın olduğu iddia edildi

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncularla ilgili açıklamalar yaptı

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncularla ilgili açıklamalar yaptı

Karius, ayrılık iddialarına sosyal medyada tepki gösterdi

Karius, ayrılık iddialarına sosyal medyada tepki gösterdi

Galatasaray'da Fatih Terim Maicon'u sildi

Galatasaray'da Fatih Terim Maicon'u sildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neymar'ın 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia edildi

Neymar'ın 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia edildi

Dünya bu transferi konuşacak!

Dünya bu transferi konuşacak!

PSG 5 - 0 Amiens

PSG 5 - 0 Amiens

Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediği iddia edildi

Neymar'ın Barcelona'ya dönmek istediği iddia edildi

PSG, David De Gea'yı istiyor

PSG, David De Gea'yı istiyor

Monaco, Thierry Henry ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Monaco, Thierry Henry ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.