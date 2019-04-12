Neymar'ın babası, kızı Rafaella'nın sevgilisi Gabriel Barbosa'ya saldırdı!

PSG'nin Brezilyalı starı Neymar'ın babası Neymar Santos, Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'nın üzerine yürüdü.
Kızı Rafaella'dan ayrılan Gabigol'e sinirlenen Neymar Santos'un genç futbolcuya saldırmak istediği, araya son anda güvenlik güçlerinin girdiği iddia edildi.
Gabigol ile Rafaella, geçen yıl ayrılmışlar ancak konuşmaya devam etmişlerdi.
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