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Neymar'ın babası, kızı Rafaella'nın sevgilisi Gabriel Barbosa'ya saldırdı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar'a babasından şoke eden haber geldi. Kardeşi Rafaella'yla olan birlikteliğini sonlandıran Gabriel Barbosa'ya sinirlenen Neymar'ın babası, genç golcüye saldırmaya çalıştı.

Neymar'ın babası, kızı Rafaella'nın sevgilisi Gabriel Barbosa'ya saldırdı!

PSG'nin Brezilyalı starı Neymar'ın babası Neymar Santos, Flamengo forması giyen Gabriel Barbosa'nın üzerine yürüdü.

Kızı Rafaella'dan ayrılan Gabigol'e sinirlenen Neymar Santos'un genç futbolcuya saldırmak istediği, araya son anda güvenlik güçlerinin girdiği iddia edildi.

Gabigol ile Rafaella, geçen yıl ayrılmışlar ancak konuşmaya devam etmişlerdi.

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neymar gabriel barbosa Rafaella

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