Neymar'ın başı dertten kurtulmuyor! Şimdi de babası tutuklandı...

Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos, oğlunun Brezilya'daki malikanesinde çevre görevlisi Shayenne Barreto ile yaşadığı tartışmanın ardından tutuklandı. Neymar Sr, oğlunun memleketindeki malikanesinde çalışma yürütürken "çevre suçu şikayeti" üzerine tutuklandı.
Brezilya basınında çıkan haberlerde olayın detaylarına ilişkin detaylar paylaşılırken, Mangaratiba bölgesi çevre sekreteri Shayenne Barreto ile tartıştıktan sonra tutuklandığını bildirdi. Neymar Sr gözaltına alınmadı, ancak polis, futbolcunun evinde "Ormansızlaşmaya, kayaların kırılmasına ve bir nehrin yönünü değiştirmeye" teşvik edecek büyük çaplı çalışmalar yürütüldüğü gerekçesiyle konuya ilişkin soruşturma yürütüyor.
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