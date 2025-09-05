SPOR

Neymar'ın başına talih kuşu kondu! Tanımadığı bir milyarder tüm varlığını ona bıraktı

Futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Neymar, beklenmedik bir miras haberiyle gündeme geldi. Brezilya'da yaşayan ve kimliği açıklanmayan bir milyarder, tüm servetini Neymar'a bırakma kararı aldı. Bu sürpriz gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Futbol kariyeri boyunca adından sıkça söz ettiren Neymar, bu kez saha dışındaki bir olayla manşetlere taşındı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Porto Alegre'de yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı, yaklaşık 1 milyar dolarlık servetini Neymar'a bırakma kararı aldı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Söz konusu vasiyetin 12 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda düzenlendiği ve iki tanık tarafından da onaylandığı belirtildi. Bu beklenmedik kararın arkasındaki neden ise henüz tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar, milyarderin Neymar'ın hayranı olduğunu ve onun sosyal sorumluluk projelerine olan desteğini takdir ettiğini iddia ediyor. Ancak, milyarderin Neymar'ı şahsen tanımadığı da gelen bilgiler arasında.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Neymar'ın menajerlik ekibi ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, Brezilya basınına sızan bilgilere göre, Neymar'ın yakın çevresi bu durum karşısında şaşkın ve şüpheci. Vasiyetin gerçek olup olmadığı konusunda araştırmalar yapıldığı ve hukuki süreçlerin başlatılacağı belirtiliyor. Bu haber, Neymar'ın kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Eğer vasiyetname doğrulanırsa, Neymar sadece bir futbol yıldızı olmakla kalmayacak, aynı zamanda milyar dolarlık bir servetin sahibi olacak. Bu durum, onun gelecekteki yatırımlarını, sosyal projelerini ve yaşam tarzını önemli ölçüde etkileyebilir.

