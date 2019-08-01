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Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, Lamborghini ile havuza uçtu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 01.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Neymar'ın eski sevgilisi olan Soraja Vucelic, Cannes'da son model Lamborghini'si ile havuza uçtu. Kazanın nedeni ise, yüksek topuklu ayakkabılar...

Adı bir dönem Brezilyalı futbolcu Neymar ile anılan Hırvat manken Soraja Vucelic ölümden döndü. Cannes'da kaza geçiren model, Lamborghini marka otomobiliyle birlikte yüzme havuzuna uçtu.

32 yaşındaki model şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Arabasının havuzdan çıkarıldığı anı sosyal medya hesabından paylaşan ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Soraja Vucelic videonun altına yazdığı notla duruma açıklık getirdi:

"Yüksek topuklunuz yüzünden ayağınız frenden kaydığında ve Lambo'nuz kendini havuzda bulduğunda..."

Ünlü mankenin videosunun altına ilginç yorumlar yapan takipçileri, uzmanların otomobil kullanırken topuklu ya da terlik yerine düz taban ayakkabı önerdiğini hatırlattı.

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Soraja Vucelic Neymar'ın eski sevgilisi

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