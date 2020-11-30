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Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic tanınmaz hale geldi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.11.2020 17:16 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar Jr'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic'i görenler tanıyamıyor.

Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic tanınmaz hale geldi!

Neymar'ın Barcelona'da top koşturduğu dönemde bir süre birliktelik yaşadığı model Soraja Vucelic, geçirdiği estetik operasyonları sonrasında tanınmaz hale geldi.33 yaşındaki Hırvat model, yıllar içerisinde yüzünde ve vücudunda bir dizi estetik operasyonu geçirdi.Yüzünde burun, çene, yanak, alın ve dudak bölgelerinden operasyon geçiren model, göğüslerini de büyüttü.

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Eski halinin görünmemesi için sosyal medya hesaplarını bir süreliğine kapatan isim, geçirdiği operasyonlar sonrasında yeni bir Instagram hesabı açmıştı.Sayısız ameliyattan sonra tanınmaz hale gelen isim, yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşımlarla şimdiden 400 binden fazla takipçi kazandı.

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