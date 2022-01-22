Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Paris Saint-Germain'in süperstarı Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Santos, ateşli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.
Neymar'ın kendisinden 3 yaş küçük kız kardeşi Rafaella Santos, abisinin aksine ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
Girişimcilik yapan Santos, Instagram'da büyük bir hayran kitlesine sahip.
İddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Santos'un, Instagram'da 5 milyondan fazla takipçisi mevcut.
Rafaella Santos'un pozlarına binlerce beğeni yağıyor.
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