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Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

22.01.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı futbolcu Neymar, yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken bir isim. Efsane futbolcunun kız kardeşi Rafaella Santos, güzelliğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Paris Saint-Germain'in süperstarı Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Santos, ateşli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Neymar'ın kendisinden 3 yaş küçük kız kardeşi Rafaella Santos, abisinin aksine ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Girişimcilik yapan Santos, Instagram'da büyük bir hayran kitlesine sahip.

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

İddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Santos'un, Instagram'da 5 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Rafaella Santos'un pozlarına binlerce beğeni yağıyor.

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos ateşli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!


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Neymar
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