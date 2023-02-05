Neymar'ın paylaşımına tepki yağıyor! ''Büyükannenizin, oğlunuzun, karınızın...''

Dünyanın en zengin oyuncuları arasında olan Neymar'ın son paylaşımı tepki çekti. Geçtiğimiz günlerde 31 yaşına giren Brezilyalı oyuncu, futbolcu olduğu için serzenişte bulundu.

"FUTBOLCU OLMAK KOLAY DEĞİL!"

Neymar, "Eğer futbolcuysanız, büyükannenizin, oğlunuzun, karınızın ve özellikle de kendinizin doğum gününü kutlayamazsınız. Sporcu olmak kolay değildir." dedi.

KAZANDIĞI PARALAR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Neymar'ın bu açıklamasının ardından, yıldız oyuncunun yaşadığı hayat gündem oldu. Oldukça lüks bir hayat süren Neymar'a taraftarlardan tepki geldi. Kazandığı para ve yaşantısı sebebiyle isyan etmesini doğru bulmayan Fransız taraftarlar Neymar'ın paylaşımına karşı çıktı.

