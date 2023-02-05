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Neymar'ın paylaşımına tepki yağıyor! ''Büyükannenizin, oğlunuzun, karınızın...''

05.02.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Neymar 31 yaşına girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolcu olmanın zorluklarını paylaşan Brezilyalı oyuncunun sözleri bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Neymar'ın paylaşımına tepki yağıyor! ''Büyükannenizin, oğlunuzun, karınızın...''
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Dünyanın en zengin oyuncuları arasında olan Neymar'ın son paylaşımı tepki çekti. Geçtiğimiz günlerde 31 yaşına giren Brezilyalı oyuncu, futbolcu olduğu için serzenişte bulundu.

"FUTBOLCU OLMAK KOLAY DEĞİL!"

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Neymar, "Eğer futbolcuysanız, büyükannenizin, oğlunuzun, karınızın ve özellikle de kendinizin doğum gününü kutlayamazsınız. Sporcu olmak kolay değildir." dedi.

KAZANDIĞI PARALAR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

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Neymar'ın bu açıklamasının ardından, yıldız oyuncunun yaşadığı hayat gündem oldu. Oldukça lüks bir hayat süren Neymar'a taraftarlardan tepki geldi. Kazandığı para ve yaşantısı sebebiyle isyan etmesini doğru bulmayan Fransız taraftarlar Neymar'ın paylaşımına karşı çıktı.

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