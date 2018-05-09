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Neymar'ın Real Madrid ile 2 kez transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi!

İSPANYA HABERLERİ  | 09.05.2018 22:53 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid yöneticileriyle Neymar'ın bir araya geldiği ve Real Madrid'in, PSG'nin Neymar için belirlediği 260 milyon euroluk bedeli ödeyebileceği belirtildi.

Neymar'ın Real Madrid ile 2 kez transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi!

Paris Saint Germain'in Olimpik Marsilya'yla oynadığı maçta sakatlanan ve o gün bugündür sahalardan uzakta kalan Neymar ile ilgili İspanyol basını bomba bir iddia ortaya attı.

Real Madrid kulübüne yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Brezilyalı süperstarın Madrid yöneticileriyle geçtiğimiz ay 2 defa bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü.

260 MİLYON EURO!

Haberde PSG'nin Neymar için belirlediği fiyatın tam 260 milyon euro (1 milyar 318 milyon TL) olduğu belirtilirken Real başkanı Florentino Perez'in transferi bitirmekte kararlı olduğu vurgulandı.

Sakatlığı süresince Brezilya'da bulunduğu için PSG taraftarının büyük tepkisini çeken Neymar, geçtiğimiz cuma günü Paris'e geri dönmüş ve hem sezonun geri kalanı hem de 2018 Dünya Kupası için çalışmalara başlamıştı.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
neymar real madrid

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