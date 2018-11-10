Neymar'ın sözleşmesinde çok ilginç maddeler

Football Leaks’in yayınladığı belgelere göre Paris Saint Germain Kulübü, Brezilyalı yıldız Neymar'a sadece sahadaki performansına göre ödeme yapmıyor, aynı zamanda farklı ‘performansları’ için de ciddi bir meblayı gözden çıkarıyor.

KONUŞMAK İÇİN 375 BİN EURO

Maç bitimlerinde ve maç öncesinde Neymar’ın tribüne giderek taraftarları selamlaması için 375 bin Euro'luk ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile yapılan bu anlaşmanın, Neymar’ın Al Jazeera medya grubundan gelen tüm röportaj taleplerine olumlu yanıt vermesini de kapsadığı belirtildi.

SUSMASI İÇİNSE 2.5 MİLYON EURO

Yine oyuncunun kontratına dair bir başka iddia ise daha da şaşırtırıcı olarak görülüyor. Buna göre Neymar, eğer yönetim ve teknik adamın kararlarını basına açık bir şekilde eleştirmezse yıllık 2.5 milyon Euro bonus alıyor. Sambacı futbolcunun Ballon D’Or yarışmasında ilk üç isimden biri olması halinde yine ek bir para alacağı da sözleşmesine yansdığı belirtilen detaylar arasında... (Milliyet)

