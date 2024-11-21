Neymar kesenin ağzını açtı! Dubai'de ultra lüks çatı katı için 43 milyon Sterlin ödedi! Arabasından inmeden dairesine çıkabiliyor

Al Hilal'in PSG'den 90 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Neymar ultra lüks eviyle gündem oldu. Sun Sport'un haberine göre Neymar, Dubai'de Bugatti Residance'ta 43 milyon Sterlin'e çatı katından bir daire satın aldı.

Neymar bu yatırımıyla en pahalı evine sahip oldu. Yıldız ismin lüks evinde yok yok... Neymar'ın şehir manzaralı evinin özelliklerini duyanlar şaştı kaldı.

Burada şehir manzarasının yanı sıra yıldız oyuncunun kişisel havuzu ve araçları doğrudan çatı katına ulaştıran bir araba asansörü var. Yani Neymar arabasından inmeden evine kadar çıkabilecek...

Neymar'ın lüks evinin olduğu sitede 182 konut, Fransız Rivierası'ndan esinlenen plaj, özel havuz, fitness kulübü ve üyelere özel kulüp gibi çok sayıda olanak var.

SAHİL ARAZİSİ SATIN ALMIŞTI

Neymar'ın Dubai'deki bu çatı katı tek büyük bütçeli gayrimenkul yatırımı değil. Neymar, geçen ay da Miami'de 26 milyon dolara bir sahil arazisi satın almıştı.